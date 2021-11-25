Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Няма починали с COVID-19 през последното денонощие

25 ноември 2021 18:47, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 32 минути, брой четения: 17
covid-19

През последното денонощие няма починали пациенти с COVID-19 в Сливенска област, съобщиха от Областния кризисен щаб.

 

Диагностициарни са 44 нови болни. Сред тях са двама учители и ученик от различни учебни заведения. Няма заболели деца от началния етап на образование.

 

64 пациенти са излекувани. Заболеваемостта в областта към момента е 324,29 души на 100 000 лица от населението при средна за страната от 516,10 души.

 

66 844 са поставените дози ваксини от началото на кампанията досега. 36 349 жители на Сливенска област са със завършен имунизационен статус.

« предишнаследваща »


 