Няма починали с COVID-19 през последното денонощие

Област Сливен преди 32 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 17

През последното денонощие няма починали пациенти с COVID-19 в Сливенска област, съобщиха от Областния кризисен щаб.

Диагностициарни са 44 нови болни. Сред тях са двама учители и ученик от различни учебни заведения. Няма заболели деца от началния етап на образование.

64 пациенти са излекувани. Заболеваемостта в областта към момента е 324,29 души на 100 000 лица от населението при средна за страната от 516,10 души.

66 844 са поставените дози ваксини от началото на кампанията досега. 36 349 жители на Сливенска област са със завършен имунизационен статус.