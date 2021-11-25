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Международен ден против насилието над жените

25 ноември 2021 20:15, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 37 минути, брой четения: 17
Международен ден срещу насилието над жени

25 ноември е обявен от ООН за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените, а инициативата е от 1999 г. Учениците от ОУ "Панайот Хитов" за поредна година се обединиха около каузата против насилието над момичета и жени, като чрез своите специални тениски, отправиха своето послание към съучениците, родители и обществото: Ние сме против насилието! Не бъди равнодушен, бъди отговорен!

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Международен ден срещу насилието над жениМеждународен ден срещу насилието над жениМеждународен ден срещу насилието над жениМеждународен ден срещу насилието над жениМеждународен ден срещу насилието над жениМеждународен ден срещу насилието над жениМеждународен ден срещу насилието над жени
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