Международен ден против насилието над жените

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 37 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 17

25 ноември е обявен от ООН за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените, а инициативата е от 1999 г. Учениците от ОУ "Панайот Хитов" за поредна година се обединиха около каузата против насилието над момичета и жени, като чрез своите специални тениски, отправиха своето послание към съучениците, родители и обществото: Ние сме против насилието! Не бъди равнодушен, бъди отговорен!

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