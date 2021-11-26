Прекъсване водоподаването на с.Крушаре,с.Гергевец,с.Самуилово и с.Ковачите

ВиК-Сливен преди 26 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 14

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на аварийни ремонти днес (петък) 26.11.2021г. до остраняване на авариите ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре,с.Гергевец,с.Самуилово и с.Ковачите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.