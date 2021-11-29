Бурният вятър нанесе щети върху зелената система в Сливен и в част от селата

Община Сливен преди 33 минути, брой четения: 51 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 51

Разразилият се за кратко време ураганен вятър със скорост над 100 км/ч., придружен с градушка и дъжд, е нанесъл щети върху зелената система в града и в малките населени места. На места са изкоренени дървета с пречупени клони.

Инж. Снежана Кънева, от отдел „Сигурност и управление при кризи“ към Община Сливен информира, че по получените сигнали работят екипи на пожарната и аварийна група от Общинско предприятие „Озеленяване“.

От Община Сливен апелират гражданите да бъдат внимателни и да се съобразяват с динамиката на метеорологичната обстановка.