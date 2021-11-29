Бурният вятър остави част от селата в община Сливен без ток

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 60 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 60

Краткият, но бурен вятър, придружен с градушка и дъжд, остави част от селата на територията на община Сливен без ток. За това съобщиха от Електроразпределение Юг. По тяхна информация, без ток са селата - Селиминово, Голямо Чочовени, Бяла, Градско, Новачево, Въглен, Трапоклово, Драгоданово, Горно Александрово и Блатец.

Екипи на енергоразпределителното дружество работят навсякъде по отстраняване на авариите.