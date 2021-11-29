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Бурният вятър остави част от селата в община Сливен без ток

29 ноември 2021 14:06, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 60
Bez_tok

Краткият, но бурен вятър, придружен с градушка и дъжд, остави част от селата на територията на община Сливен без ток. За това съобщиха от Електроразпределение Юг. По тяхна информация, без ток са селата - Селиминово, Голямо Чочовени, Бяла, Градско, Новачево, Въглен, Трапоклово, Драгоданово, Горно Александрово и Блатец.

Екипи на енергоразпределителното дружество работят навсякъде по отстраняване на авариите.

 

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