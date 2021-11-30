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Четирима пострадали при катастрофа са в болница

30 ноември 2021 08:12, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 25 минути, брой четения: 14
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Четирима души, пострадали при пътен инцидент, са настанени за лечение в МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен. В най-тежко състояние е 51-годишен пациент, който е приет в Отделението по реанимация с травма на глава и гърди, но е стабилизиран. 49-годишен мъж е в Отделението по неврохирургия с мозъчно сътресение. Друг, на 57 години е в ортопедия с раменна луксация. Също в ортопедия е 28-годишен пациент, който е със счупен крак.

През изтеклото денонощие спешна медицинска помощ в болницата са потърсили 44 човека. От тях са приети 28. Извършени са 7 операции и 3 раждания.

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