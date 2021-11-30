Резултати от Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка“ - първо място за Джованна Игнацио Колу

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" - гр.Сливен, получи поздравителен адрес, от госпожа Кристияна Станкова, началник на РУО - Сливен, във връзка с класиране на наша ученичка Джованна Игнацио Колу, ученичка от Х клас, с научен ръководител г-жа Сима Добрева, ст. учител по химия и опазване на околната среда в ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – Сливен.

Поздравления, Джованна!

Поздравления, госпожо Добрева!

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