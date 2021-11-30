Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Резултати от Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка“ - първо място за Джованна Игнацио Колу

30 ноември 2021 09:54, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 36

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" - гр.Сливен, получи поздравителен адрес, от госпожа Кристияна Станкова, началник на РУО - Сливен, във връзка с класиране на наша ученичка Джованна Игнацио Колу, ученичка от Х клас, с научен ръководител г-жа Сима Добрева, ст. учител по химия и опазване на околната среда в ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – Сливен.

 

Поздравления, Джованна!

Поздравления, госпожо Добрева!

Файлове

Поздравителен адрес [29.4KB]

Microsoft Word Open XML Document

« предишнаследваща »


 