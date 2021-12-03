Прекъсване на водоподаване в индустриална зона Банско шосе

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 12

Днес 03.12. /петък/ поради ремонтни работи ще бъде прекъснато водоподаването в индустриална зона /района на Банско шосе/ до 20:00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.