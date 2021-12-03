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Прекъсване на водоподаване в индустриална зона Банско шосе

03 декември 2021 14:28, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 12

Днес 03.12. /петък/ поради ремонтни работи ще бъде прекъснато водоподаването в индустриална зона /района на Банско шосе/ до 20:00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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