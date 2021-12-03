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СЪОБЩЕНИЕ

03 декември 2021 14:44, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 24

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

 

Информираме Ви, че:

1. Учениците от 5. до 11. клас ще се обучават присъствено, считано от 06.12.2021 г.

2. Начало на учебния ден – 7.30 ч.; начало на учебните занятия – 8.00 ч.

3. В училище ще се допускат само ученици, чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове с проба от слюнка за доказване на COVID – 19.

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