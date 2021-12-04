Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Демонстрация на тестване с тест - V-CHEK Sars-CoV-2 Rapid Ag Test Kit

04 декември 2021 21:02, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 20 минути, брой четения: 18
МОН

Уважаеми родители, тъй като в понеделник се връщат присъствено и учениците от прогимназиален етап с тестване веднъж седмично с неинвазивни тестове, Министерството на образованието и науката предоставя клипчета с разяснения как се извършва самото тестване. Може да се запознаете с тях на следния линк : https://www.youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A

« предишна


 