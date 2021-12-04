Демонстрация на тестване с тест - V-CHEK Sars-CoV-2 Rapid Ag Test Kit

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 20 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 18

Уважаеми родители, тъй като в понеделник се връщат присъствено и учениците от прогимназиален етап с тестване веднъж седмично с неинвазивни тестове, Министерството на образованието и науката предоставя клипчета с разяснения как се извършва самото тестване. Може да се запознаете с тях на следния линк : https://www.youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A