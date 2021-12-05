Прекъсване водоподаването на с.Калояново

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (неделя) 05.12.2021г. от 10.30ч. до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Калояново.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.