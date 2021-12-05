Прекъсване водоподаването на кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт по Воден цикъл днес (неделя) 05.11.2021г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 14.00ч. до 19:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.