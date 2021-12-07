Още два обекта на РИМ - Сливен отварят врати през декември

Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

От днес къща-музей „Сливенски бит“ и къща-музей "Добри Чинтулов" ще работят с посетители при спазване на всички противоепидемични мерки и изисквания. Допустими са индивидуални посещения след представяне на документ за ваксинация или преболедуване на COVID-19, на отрицателен резултат от проведено изследване или бърз антигенен тест.

Работното време на двата обекта е от 9.00 - 12.00 ч. и от 14.00 – 17.00 ч. с почивни дни през зимния период - неделя и понеделник.