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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаването в с. Самуилово . Гергевец и с. Крушаре

07 декември 2021 14:45, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 9

Днес 07.12 /вторник/ до отстраняване на възникнала авария е възможно нарушаване на водоподаването в селата Самуилово , Гергевец и с. Крушаре. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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