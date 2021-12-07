Нарушено водоподаването в с. Самуилово . Гергевец и с. Крушаре

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 9

Днес 07.12 /вторник/ до отстраняване на възникнала авария е възможно нарушаване на водоподаването в селата Самуилово , Гергевец и с. Крушаре. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.