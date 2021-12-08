Кметът Стефан Радев поздравява студентите по случай 8 декември

Община Сливен преди 21 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 10

Скъпи студенти,

За мен е удоволствие да ви поздравя по случай 8 декември – празник на българските студенти!

Образованието и науката са богатство и необятни по своята същност и само вие избирате колко да вземете. Дерзайте, развивайте се смело, бъдете упорити и отговорни! Вие сте хората, които променят света!

Бъдете усърдни и целеустремени и знайте, че вашите усилия сега, ще се възнаградят след време.

Пожелавам ви здраве, енергия, воля за развитие и успешно дипломиране!

Честит празник на всички студенти!

Стефан Радев

Кмет на община Сливен