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Кметът Стефан Радев поздравява студентите по случай 8 декември

08 декември 2021 10:24, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 21 минути, брой четения: 10
8 dekemvry

Скъпи студенти,

За мен е удоволствие да ви поздравя по случай 8 декември – празник на българските студенти!

Образованието и науката са богатство и необятни по своята същност и само вие избирате колко да вземете. Дерзайте, развивайте се смело, бъдете упорити и отговорни! Вие сте хората, които променят света!

Бъдете усърдни и целеустремени и знайте, че вашите усилия сега, ще се възнаградят след време.

Пожелавам ви здраве, енергия, воля за развитие и успешно дипломиране!

Честит празник на всички студенти!

 

Стефан Радев

Кмет на община Сливен

 

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