Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт по Воден цикъл днес (сряда) 08.11.2021г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" до 15:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.