Прекъсване на водоподаването в част от кв. Ново село"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

Днес 11.12 /събота/ поради авария на ул. Братя Кутеви е прекъснато водоподаването в южната част на кв. Ново село до 16 .00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.