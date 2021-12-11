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КОНКУРСИ, ПОСВЕТЕНИ НА ДАМЯН ДАМЯНОВ

11 декември 2021 08:57, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 18 минути, брой четения: 12
Дамянов

Профилираната хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" обявява по случай 18 януари 2022 година - 87 години от рождението на Дамян Дамянов и патронен празник на училището, следните конкурси:

1. Литературен конкурс за ученици на тема:

"ЖИВЕЙ, ЖИВЕЙ, ИЗМИСЛИЦЕ ЛЮБОВ,

МИРАЖ БЪДИ, НО НИ ПРАВИ ЧОВЕЧНИ!“

2. Литературен конкурс за учители на тема:

"АХ, ПОЕТЕ,

ТИ ИМАШ НАЙ-ШИРОКОТО СЪРЦЕ!

ОТКРИЙ ГО НАМ!..."

3. Ученически конкурс за рисунка, графика, колаж, електронен постер по стихотворенията на Дамян Дамянов: "ЗАЛЕЗЪТ. ЛИВАДИТЕ. И АЗ“", "ПЕЙЗАЖЪТ СЕ ПРОСТИРА ПРЕД ОЧИТЕ МИ".

4. Ученически конкурс за видеоклип на тема: "ПОЕЗИЯТА НА ДАМЯН ДАМЯНОВ"

5. Рецитаторски конкурс "МАГИЯТА НА ДАМЯНОВОТО СЛОВО".

Подробна информация за конкурсите можете да намерите в прикачените файлове.

Пожелаваме на всички участници здраве и творческо вдъхновение!

Файлове

Обява [588KB]

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Стихотворение - 1 [169KB]

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Стихотворение - 2 [345KB]

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Стихотворение - 3 [336KB]

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