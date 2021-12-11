КОНКУРСИ, ПОСВЕТЕНИ НА ДАМЯН ДАМЯНОВ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 18 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 12

Профилираната хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" обявява по случай 18 януари 2022 година - 87 години от рождението на Дамян Дамянов и патронен празник на училището, следните конкурси:

1. Литературен конкурс за ученици на тема:

"ЖИВЕЙ, ЖИВЕЙ, ИЗМИСЛИЦЕ ЛЮБОВ,

МИРАЖ БЪДИ, НО НИ ПРАВИ ЧОВЕЧНИ!“

2. Литературен конкурс за учители на тема:

"АХ, ПОЕТЕ,

ТИ ИМАШ НАЙ-ШИРОКОТО СЪРЦЕ!

ОТКРИЙ ГО НАМ!..."

3. Ученически конкурс за рисунка, графика, колаж, електронен постер по стихотворенията на Дамян Дамянов: "ЗАЛЕЗЪТ. ЛИВАДИТЕ. И АЗ“", "ПЕЙЗАЖЪТ СЕ ПРОСТИРА ПРЕД ОЧИТЕ МИ".

4. Ученически конкурс за видеоклип на тема: "ПОЕЗИЯТА НА ДАМЯН ДАМЯНОВ"

5. Рецитаторски конкурс "МАГИЯТА НА ДАМЯНОВОТО СЛОВО".

Подробна информация за конкурсите можете да намерите в прикачените файлове.

Пожелаваме на всички участници здраве и творческо вдъхновение!

Файлове

Обява [588KB] Portable Document Format File

Стихотворение - 1 [169KB] Portable Document Format File

Стихотворение - 2 [345KB] Portable Document Format File