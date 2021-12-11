Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
КОНКУРСИ, ПОСВЕТЕНИ НА ДАМЯН ДАМЯНОВ
Профилираната хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" обявява по случай 18 януари 2022 година - 87 години от рождението на Дамян Дамянов и патронен празник на училището, следните конкурси:
1. Литературен конкурс за ученици на тема:
"ЖИВЕЙ, ЖИВЕЙ, ИЗМИСЛИЦЕ ЛЮБОВ,
МИРАЖ БЪДИ, НО НИ ПРАВИ ЧОВЕЧНИ!“
2. Литературен конкурс за учители на тема:
"АХ, ПОЕТЕ,
ТИ ИМАШ НАЙ-ШИРОКОТО СЪРЦЕ!
ОТКРИЙ ГО НАМ!..."
3. Ученически конкурс за рисунка, графика, колаж, електронен постер по стихотворенията на Дамян Дамянов: "ЗАЛЕЗЪТ. ЛИВАДИТЕ. И АЗ“", "ПЕЙЗАЖЪТ СЕ ПРОСТИРА ПРЕД ОЧИТЕ МИ".
4. Ученически конкурс за видеоклип на тема: "ПОЕЗИЯТА НА ДАМЯН ДАМЯНОВ"
5. Рецитаторски конкурс "МАГИЯТА НА ДАМЯНОВОТО СЛОВО".
Подробна информация за конкурсите можете да намерите в прикачените файлове.
Пожелаваме на всички участници здраве и творческо вдъхновение!
Файлове
Обява [588KB]
Portable Document Format File
Стихотворение - 1 [169KB]
Portable Document Format File
Стихотворение - 2 [345KB]
Portable Document Format File
Стихотворение - 3 [336KB]
Portable Document Format File