Прекъсване водоподаването на част от гр.Твърдица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт утре (понеделник) 13.12.2021г. до 12:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв.Козарево.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.