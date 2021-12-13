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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Възрастна жена е в реанимация след катастрофа

13 декември 2021 08:43, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 9 минути, брой четения: 12
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76-годишна жена е приета в Отделението по реанимация на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен със съчетана травма, получена при катастрофа. Състоянието на пациентката е задоволително.

През изтеклите три дни спешна помощ в болницата са потърсили 128 души, хоспитализирани са 71 от тях. Извършени са 17 операции и 10 раждания.

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