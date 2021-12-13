Възрастна жена е в реанимация след катастрофа

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 9 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 12

76-годишна жена е приета в Отделението по реанимация на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен със съчетана травма, получена при катастрофа. Състоянието на пациентката е задоволително.

През изтеклите три дни спешна помощ в болницата са потърсили 128 души, хоспитализирани са 71 от тях. Извършени са 17 операции и 10 раждания.