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Група по интереси "Любознайко и компютърът"

13 декември 2021 16:40, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 23

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/4612922962117081

 

 

Учениците от 2. "а" клас, участници в групата по интереси "Любознайко и компютърът", поставиха началото на своите компютърни умения. Те се запознаха с програмата Paint и направиха своите първи стъпки в компютърната графика.

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