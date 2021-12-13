Група по интереси "Любознайко и компютърът"

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/4612922962117081

Учениците от 2. "а" клас, участници в групата по интереси "Любознайко и компютърът", поставиха началото на своите компютърни умения. Те се запознаха с програмата Paint и направиха своите първи стъпки в компютърната графика.