Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Отново в клас!

13 декември 2021 17:38, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 13 минути, брой четения: 8
отново в клас

Уважаеми родители,

Поради намаляване на броя на заболелите от CODIV - 19 за предходните 14 дни, считано от утре, 14.12.2021 г., се възстановява присъственото обучение на всички ученици без необходимост от тестване на децата.

От ръководството

« предишна


 