Отново в клас!

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 13 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 8

Уважаеми родители,

Поради намаляване на броя на заболелите от CODIV - 19 за предходните 14 дни, считано от утре, 14.12.2021 г., се възстановява присъственото обучение на всички ученици без необходимост от тестване на децата.

От ръководството