Нашите талантливи математици

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Ученици от ОУ "Елисавета Багряна" получиха своите медали от проведеното есенно издание на Международния турнир "Математика без граници". Те бяха лично поздравени от директора на училището г-жа Величка Христова.

Ралица Иванова от 4. "а" клас и Александра Урумова от 4. "б" клас спечелиха сребърни медали, а Атанас Байнашев от 3. "б" клас е бронзов медалист.

Поздравления!

Снимки