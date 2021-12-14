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Нашите талантливи математици

14 декември 2021 18:51, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 28
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Ученици от ОУ "Елисавета Багряна" получиха своите медали от проведеното есенно издание на Международния турнир "Математика без граници". Те бяха лично поздравени от директора на училището г-жа Величка Христова.

Ралица Иванова от 4. "а" клас и Александра Урумова от 4. "б" клас спечелиха сребърни медали, а Атанас Байнашев от 3. "б" клас е бронзов медалист.

Поздравления!

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