Двата мобилни кабинета в Сливен продължават работа

Област Сливен преди 6 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 6

Двата мобилни кабинета за поставяне на ваксини в Сливен продължават работата си, съобщиха от Областния кризисен щаб.

Кабинетът до Сити-център ще приема желаещи да се ваксинират до 23 декември, включително. През делничните дни ще работи от 15 до 17 часа, а в почивните – от 10 до 14 часа.

Кабинетът до магазин „Билла“ на бул. „Братя Миладинови“ продължава дейности си по утвърдения график.

При промени гражданите ще бъдат своевременно уведомени.