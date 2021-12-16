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Двата мобилни кабинета в Сливен продължават работа

16 декември 2021 13:12, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 6 минути, брой четения: 6
ваксиниране

Двата мобилни кабинета за поставяне на ваксини в Сливен продължават работата си, съобщиха от Областния кризисен щаб.

 

Кабинетът до Сити-център ще приема желаещи да се ваксинират до 23 декември, включително. През делничните дни ще работи от 15 до 17 часа, а в почивните – от 10 до 14 часа.

 

Кабинетът до магазин „Билла“ на бул. „Братя Миладинови“ продължава дейности си по утвърдения график.

 

При промени гражданите ще бъдат своевременно уведомени.

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