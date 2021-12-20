Прекъсване водоподаването на кв. Надежда

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 11

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на ремонтни дейности по Воден цикъл в кв. Надежда днес (понеделник) 20.12.2021г. е прекъснато водоподаването до 13:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.