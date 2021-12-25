Коледни сувенири

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

В предколедните дни петокласниците от клуб "Живата природа" работиха усърдно и направиха коледни сувенири. Естествените материали, с които работиха, децата сами събраха в планината по време на ежеседмичните си есенни походи. Сега проявиха творчество и ентусиазъм, за да зарадват своите близки с изработените от тях украси.

Пожелаваме на нашите ученици и техните близки весели празници!

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