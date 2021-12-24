Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 30 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт на ул. "Трети март" днес (петък) 24.12.2021г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" до 13:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.