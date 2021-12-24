Прекъсване водоподаването на с.Скобелево и с. Бяла

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариени ремонти днес (петък) 24.12.2021г. до 15.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Скобелево и с. Бяла.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.