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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъване водоподаването в района на бул."Панайот Хитов"

20 декември 2021 08:59, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (понеделник) 20.12.2021г. до 14:00ч. е прекъснато водоподаването в района на бул. "Панайот Хитов".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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