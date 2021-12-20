Прекъване водоподаването в района на бул."Панайот Хитов"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (понеделник) 20.12.2021г. до 14:00ч. е прекъснато водоподаването в района на бул. "Панайот Хитов".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.