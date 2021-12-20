Прекъсване водоподаването на част от кв.Южна промишлена зона

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на ремонтни дейности по Воден цикъл в кв. Южна промишлена зона днес (понеделник) 20.12.2021г. на юг от "ТЕЦ"–Сливен е прекъснато водоподаването до 16:30ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.