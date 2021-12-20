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Сливен. Новини от източника. Последни новини
ПРОГРАМА за реда на богослуженията през Коледните празници на 2021-2022 г.
24. декември, петък - БЪДНИ ВЕЧЕР
Сутринта: Полунощница, Утреня, Царски часове, Вечерня със Св. Василиева литургия. /Типик стр. 151/
Богослужението започва в 8 часа.
Вечерта срещу празника няма богослужение.
25. декември,събота – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Сутринта: Полунощница, Утреня и Златоустова Св. Литургия
/Типик.стр.153, 154, 155/
Богослужението започва в 7.30 часа
След обяд в 16 ч.велика вечерня с велик прокимен
26. декември, неделя след -РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, СЪБОР НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА, Св. ЙОСИФ ОБРУЧНИК.Св. ЦАР ДАВИД, Св.ЯКОВ БРАТ БОЖИЙ Сутринта: Полунощница, Утреня и Златоустова Света Литургия. Богослужението започва в 8 часа. /Типик стр. 157/. След обяд в 16 ч. празнична вечерня.
27 декември, понеделник -СТЕФАНОВДЕН
Сутринта: полунощница, утреня и Златоустова Света Литургия. Богослужението започва в 8 часа./Типик стр. 158/
31. декември, петък - ОТДАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО Сутринта: Полунощница, Утреня и Златоустова Св. Литургия. Типик, стр. 162/ БЛАЖИ СЕ.
1 януари, събота-ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ,
СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ, СВ.МЧК. ВАСИЛИЙ АНКИРСКИ/ ВАСИЛЬОВДЕН /, НОВА ГОДИНА
Сутринта: от 8 часа полунощница, утреня и Василиева
св. Литургия . / Типик стр. 164/
В 11 часа НОВОГОДИШЕН МОЛЕБЕН
5 януари, сряда - НАВЕЧЕРИЕТО НА БОГОЯВЛЕНИЕ (ВОДИЦИ)
Сутринта : Полунощница, Утреня, Царски часове и Вечерня с Василиева Св. Литургия. След "Буди имя Господне...." ВЕЛИК БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ. Богослужението започва в 7 часа. /СТРОГ ПОСТ/, /Типик стр. 172-173 /
Вечерта срещу Богоявление няма богослужение.
6 януари, четвъртък - БОГОЯВЛЕНИЕ / ЙОРДАНОВДЕН/
Сутринта в 7.30 часа Полунощница, Утреня и Златоустова Света Литургия.
В 11 часа ВЕЛИК БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ. /Типик стр. 174/
След обяд в 16 ч. Велика вечерня с велик прокимен.
7 януари, петък - СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ/ ИВАНОВДЕН/
Сутринта в 8 ч. Полунощница, Утреня и Златоустова Св. Литургия. /Типик стр. 177/ Пост/
9 януари, НЕДЕЛЯ СЛЕД БОГОЯВЛЕНИЕ. (ПРОСВЕЩЕНИЕ)
Сутринта в 7.30 часа Възкресна полунощница, Утрена, Златоустова Света Литургия /Типик с. 179/
І.3абележка: Там където има обичай на Рождество Христово и Богоявление богослужението да започва по-рано, този обичай може да се спазва.
ОТ СЛИВЕНСКА СВ. МИТРОПОЛИЯ