ПРОГРАМА за реда на богослуженията през Коледните празници на 2021-2022 г.

Митрополия Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

24. декември, петък - БЪДНИ ВЕЧЕР

Сутринта: Полунощница, Утреня, Царски часове, Вечерня със Св. Василиева литургия. /Типик стр. 151/

Богослужението започва в 8 часа.

Вечерта срещу празника няма богослужение.

25. декември,събота – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Сутринта: Полунощница, Утреня и Златоустова Св. Литургия

/Типик.стр.153, 154, 155/

Богослужението започва в 7.30 часа

След обяд в 16 ч.велика вечерня с велик прокимен

26. декември, неделя след -РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, СЪБОР НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА, Св. ЙОСИФ ОБРУЧНИК.Св. ЦАР ДАВИД, Св.ЯКОВ БРАТ БОЖИЙ Сутринта: Полунощница, Утреня и Златоустова Света Литургия. Богослужението започва в 8 часа. /Типик стр. 157/. След обяд в 16 ч. празнична вечерня.

27 декември, понеделник -СТЕФАНОВДЕН

Сутринта: полунощница, утреня и Златоустова Света Литургия. Богослужението започва в 8 часа./Типик стр. 158/

31. декември, петък - ОТДАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО Сутринта: Полунощница, Утреня и Златоустова Св. Литургия. Типик, стр. 162/ БЛАЖИ СЕ.

1 януари, събота-ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ,

СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ, СВ.МЧК. ВАСИЛИЙ АНКИРСКИ/ ВАСИЛЬОВДЕН /, НОВА ГОДИНА

Сутринта: от 8 часа полунощница, утреня и Василиева

св. Литургия . / Типик стр. 164/

В 11 часа НОВОГОДИШЕН МОЛЕБЕН

5 януари, сряда - НАВЕЧЕРИЕТО НА БОГОЯВЛЕНИЕ (ВОДИЦИ)

Сутринта : Полунощница, Утреня, Царски часове и Вечерня с Василиева Св. Литургия. След "Буди имя Господне...." ВЕЛИК БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ. Богослужението започва в 7 часа. /СТРОГ ПОСТ/, /Типик стр. 172-173 /

Вечерта срещу Богоявление няма богослужение.

6 януари, четвъртък - БОГОЯВЛЕНИЕ / ЙОРДАНОВДЕН/

Сутринта в 7.30 часа Полунощница, Утреня и Златоустова Света Литургия.

В 11 часа ВЕЛИК БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ. /Типик стр. 174/

След обяд в 16 ч. Велика вечерня с велик прокимен.

7 януари, петък - СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ/ ИВАНОВДЕН/

Сутринта в 8 ч. Полунощница, Утреня и Златоустова Св. Литургия. /Типик стр. 177/ Пост/

9 януари, НЕДЕЛЯ СЛЕД БОГОЯВЛЕНИЕ. (ПРОСВЕЩЕНИЕ)

Сутринта в 7.30 часа Възкресна полунощница, Утрена, Златоустова Света Литургия /Типик с. 179/

І.3абележка: Там където има обичай на Рождество Христово и Богоявление богослужението да започва по-рано, този обичай може да се спазва.

ОТ СЛИВЕНСКА СВ. МИТРОПОЛИЯ