НАЙ-КРАСИВА КОЛЕДНА КАРТИЧКА

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 16 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 16

С творческо въображение, изобретателност, креативност и сръчност ученици от СУ "Йордан Йовков" - Сливен се включиха в конкурса "Коледна магия" 2021 за най-красива коледна картичка, организиран от РБ "Сава Доброплодни".

Поздравяваме ги и им пожелаваме весели коледни и новогодишни празници, много здраве и късмет!

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