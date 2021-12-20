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НАЙ-КРАСИВА КОЛЕДНА КАРТИЧКА

20 декември 2021 14:23, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 16
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С творческо въображение, изобретателност, креативност и сръчност ученици от СУ "Йордан Йовков" - Сливен се включиха в конкурса "Коледна магия" 2021 за най-красива коледна картичка, организиран от РБ "Сава Доброплодни".

Поздравяваме ги и им пожелаваме весели коледни и новогодишни празници, много здраве и късмет!

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