Прекъсване водоподаването на кв. Речица

ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт по Воден цикъл днес (понеделник) 20.12.2021г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица". до 20:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.