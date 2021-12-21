Прекъсване водоподаването на част от гр . Твърдица

ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт е прекъснато водоподаването от днес (вторник) 21.12.2021г. от 09.30ч. до 12 00 ч. на част от гр.Твърдица .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.