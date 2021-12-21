Прекъсване на водоподаването в част от кв. "Комлука"

ВиК-Сливен преди 16 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 13

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на аварийни ремонти на 21.12.2021 /вторник/от 09.30ч. до 12.00ч. е прекъснато водоподаването на част от кв Комлука от ул Борис Търновски до ул.Чаталджа .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.