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Екипът на ДГ "Детски рай" ви поздравява с предстоящите коледни и новогодишни празници!

23 декември 2021 07:57, Виолета Тодорова (ДГ "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 26

Да бъде Коледата ви незабравима, а годината - неповторима! Да сте здрави, весели, засмени и от Бог благословени!

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Весели празници! [745KB]

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