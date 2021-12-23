Екипът на ДГ "Детски рай" ви поздравява с предстоящите коледни и новогодишни празници!

ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Да бъде Коледата ви незабравима, а годината - неповторима! Да сте здрави, весели, засмени и от Бог благословени!

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