Прекъсване на водоподаването в района на пътя за с. Бяла

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 19

Днес 23.12/четвъртък/ поради авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването в района на пътя за с. Бяла до 14.00 ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.