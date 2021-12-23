Прекъване водоподаването в района на ул,Харкан

ВиК-Сливен преди 26 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 13

Днес 23.12/четвъртък/ поради авариен ремонт по Воден цикъл ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул,Харкан до 16.30 ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.