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Прекъване водоподаването в района на ул,Харкан

23 декември 2021 10:05, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 26 минути, брой четения: 13

Днес 23.12/четвъртък/ поради авариен ремонт по Воден цикъл ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул,Харкан до 16.30 ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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