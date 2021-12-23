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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Празнично работно време

23 декември 2021 12:40, Мария Павлова (РИМ Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28
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Уважаеми посетители,

Двата отворени за посещение обекта на РИМ - Сливен няма да работят от днес следобед до 28 декември и от 01 до 03 януари включително. Очакваме Ви между 29 и 31 декември (до обяд), както и след 04 януари 2022 г.!

Весели празници!

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