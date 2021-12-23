Празнично работно време

Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Уважаеми посетители,

Двата отворени за посещение обекта на РИМ - Сливен няма да работят от днес следобед до 28 декември и от 01 до 03 януари включително. Очакваме Ви между 29 и 31 декември (до обяд), както и след 04 януари 2022 г.!

Весели празници!