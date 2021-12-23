Прекъсване водоподаването на с.Крушаре

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт днес (четвъртък) 23.12.2021г. е прекъснато водоподаването на с.Крушаре до 16:30ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.