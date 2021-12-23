Учениците от 12 клас с изучаване на руски език демонстрираха исвоите способности на художници

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

В навечерието на Коледните и Новогодишните празници учениците от 12 клас- паралелка с интензивно изучаване на руски език демонстрираха и своите способности на художници. Картините на дванадесетокласници бяха вдъхновени от традиционна руска новогодишна тема, присъстваща в картините на много руски художници- птиците червенушки, които са предшественици на зимата, кацнали на глог- традиционно руско дърво. Учениците пресъздадоха масленото платно на Борис Крюк "Снегири прилители" / Червенушките долетяха/. Картините си учениците добавиха към новогодишните подаръци за близките си.

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