Прекъсване водоподаването на част от гр. Котел

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 12

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 29.12.2021г. (сряда) 29.12.2021г. от 09.30ч. до 16 00 ч. на част от гр.Котел в района на ул.''Калина''

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.