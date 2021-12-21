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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на част от кв. Клуцохор

21 декември 2021 20:50, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на аварийни ремонти на 21.12.2021 (вторник) от 21.00ч. до отстраняване е прекъснато водоподаването на част от кв. Клуцохор в района на ул."Баба Тонка", ул."Текстилец" и ул."Алт. Стоян Войвода" .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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