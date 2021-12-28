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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в района на ул. "Крайречна"

28 декември 2021 11:16, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 12
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авариен ремонт на ул. "Крайречна" на 28.12.2021г.(вторник) до отстраняване е възможно да бъде нарушено водоподаването в района на ул. "Крайречна".

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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