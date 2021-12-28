Нарушено водоподаване в района на ул. "Крайречна"

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 12

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авариен ремонт на ул. "Крайречна" на 28.12.2021г.(вторник) до отстраняване е възможно да бъде нарушено водоподаването в района на ул. "Крайречна".

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.