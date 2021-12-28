Прекъсване водоподаването на с. Бояджик

ВиК-Сливен преди 31 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 19

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт днес (вторник) 28.12.2021г. е прекъснато водоподаването на с.Бояджик до 14:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.