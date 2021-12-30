СВЕТЛИ И БЛАГОСЛОВЕНИ ПРАЗНИЧНИ ДНИ!

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 49 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 40

На всички ученици, родители, учители, служители и приятели на Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" пожелаваме много здраве, радост и успехи през Новата 2022 година!

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