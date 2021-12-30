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СВЕТЛИ И БЛАГОСЛОВЕНИ ПРАЗНИЧНИ ДНИ!

30 декември 2021 16:11, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 49 минути, брой четения: 40
нова година

На всички ученици, родители, учители, служители и приятели на Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" пожелаваме много здраве, радост и успехи през Новата 2022 година!

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