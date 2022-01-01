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Честита Нова година на медиците и служителите в МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен!

01 януари 2022 07:57, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 3 дни, брой четения: 6
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Изпълнителният директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен - д-р Васислав Петров, поздравява всички работещи в болницата с настъпването на новата 2022 година:

"Скъпи колеги, изпратихме една трудна за всички година, с надеждата, че новата ще бъде по-добра, по-спокойна и успешна. Благодаря на всички вас за усилията, които полагате, за да бъдем полезни на хората всяка минута и във всеки труден за тях момент! Пожелавам на вас и семействата ви много здраве, късмет и благополучие!"

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