Честита Нова година на медиците и служителите в МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен!

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 3 дни, брой четения: 6 Излъчване:преди 3 дни, брой четения: 6

Изпълнителният директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен - д-р Васислав Петров, поздравява всички работещи в болницата с настъпването на новата 2022 година:

"Скъпи колеги, изпратихме една трудна за всички година, с надеждата, че новата ще бъде по-добра, по-спокойна и успешна. Благодаря на всички вас за усилията, които полагате, за да бъдем полезни на хората всяка минута и във всеки труден за тях момент! Пожелавам на вас и семействата ви много здраве, късмет и благополучие!"