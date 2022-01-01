Момиче е първото бебе, родено в областната болница на Сливен

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 29 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 13

Първото бебе, родено в МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен, е проплакало в 4 часа на първи януари. То е момиче. Тежи 3,040 кг, 49 см. Майката е на 17 години, от Сливен.

Последното бебе на 2021 година е родено на 31 декември в 21,55 ч. Момиченце, 2,380 кг, 46 см. Майката е 25-годишна, също от Сливен.

Общият брой на децата, родени в областната болница на Сливен през 2021 година, е 1 290. Родилното отделение е предпочитано от бъдещи майки не само от региона, а и от градове и населени места от Бургас и Ямбол.