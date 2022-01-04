рекъсване водоподаването на с.Калояново

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 04.01.2022г. до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Калояново .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.