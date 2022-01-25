Прекъсване водоподаването на част от "Южна промишлена зона" на 27.01.2022г.(четвъртък)

ВиК-Сливен преди 9 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване ремонтни дейности на 27.01.2022г. (четвъртък) от 08:00ч. до 17.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от "Южна промишлена зона" в района на– ул."Самуиловско шосе" , ул."Индустриална" , ул."Стефан Караджа" и "Едоардо Миролио" ЕАД.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство